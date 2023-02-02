Врач назвал две ошибки россиян при лечении гриппа и ОРВИ

Некоторые россияне, ощутив первые признаки заболевания гриппом или ОРВИ, могут прибегнуть к алкоголю или пойти в баню. Это две распространённые ошибки при подобном состоянии организма, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, подобное поведение наносит удар по состоянию свёртывающей системы крови и способствует более тяжёлому течению болезни. Дело может даже закончиться тромбозом. Нарушение свёртываемости может держаться несколько дней после употребления алкоголя.

"На следующем месте — это использование тепловых процедур. Кто-то идёт в баню, кто-то принимает горячую ванну. Если у человека повышается температура, ему ни в коем случае нельзя ни в баню, ни в сауну, ни горячую ванну принимать. У него и так организм с перегрузкой работает. Если он ещё начнёт перегреваться, то будет только хуже", — рассказал Болибок в беседе с URA.RU.

Также он предостерёг россиян от необдуманного принятия жаропонижающих препаратов, так как порой они больше вредят, чем помогают. Единственное, что советует принимать врач, — это противовоспалительную группу лекарств, и то по самочувствию.

Медик отметил, что в некоторых случаях люди легко переносят температуру и им не нужны лекарства. Кроме того, Болибок предупредил, что антибиотики не действуют на вирусы, но при этом уничтожают микрофлору, в то время как она — помощник в борьбе с инфекциями.