Антонов обвинил Посольство США в попытке обойти ограничения на наём сотрудников

США пытаются обойти ограничения на наём россиян и граждан других стран в своё посольство в Москве. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

В эфире Первого канала он напомнил, что власти Штатов ранее ввели ограничения на срок пребывания российских дипломатов в США. Россия применила принцип взаимности. Одной из мер стал запрет на наём россиян и граждан других стран для работы в Посольстве США.

"Сегодня очевидно, что российские рестрикции полностью американцами не выполняются, они пытаются обойти их", — заявил Антонов.

Он пояснил, что только по официальным данным в американской дипмиссии трудится 130 так называемых административных работников, которые не являются гражданами США. К примеру, это механики, водители, плотники.

"Мы ничего не слышали о запросах ни Посольства Соединённых Штатов Америки в Москве, ни Госдепа относительно увеличения численного состава дипломатов и административно-технического состава американской дипмиссии", — сказал посол России.