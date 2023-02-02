Житель Верхней Пышмы разделся догола и напал на соседа

В Верхней Пышме, городе – спутнике Екатеринбурга, произошёл конфликт между соседями, и один из них был голым. Мужчина пожаловался, что пьяный сосед заявился к нему в чём мать родила. Вместе с ним пришла его нетрезвая спутница и во время конфликта распылила в лицо пострадавшему перцовый баллончик. По словам потерпевшего, дебоширы пытались вломиться в его квартиру, чтобы предъявить за грязный подъезд.

"Они пили, увидели, что в коридоре грязно, и решили, что это я. Стучали в стену, ломились в дверь, крыли матом и угрожали. Его сожительница брызнула в меня из баллончика", — сообщил пострадавший в интервью E1.RU.

Инцидент произошёл 21 января, после чего пострадавший написал заявление в полицию. Пока это дело развития не получило.