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1 февраля, 23:27

Житель Верхней Пышмы разделся догола и напал на соседа

В Верхней Пышме голый мужчина напал на соседа из-за "грязи в подъезде"

<p>Голый мужчина заявился к соседу. Фото © <a href="https://www.e1.ru/text/incidents/2023/02/02/72024932/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">E1.RU</a></p>

Голый мужчина заявился к соседу. Фото © E1.RU

В Верхней Пышме, городе – спутнике Екатеринбурга, произошёл конфликт между соседями, и один из них был голым. Мужчина пожаловался, что пьяный сосед заявился к нему в чём мать родила. Вместе с ним пришла его нетрезвая спутница и во время конфликта распылила в лицо пострадавшему перцовый баллончик. По словам потерпевшего, дебоширы пытались вломиться в его квартиру, чтобы предъявить за грязный подъезд.

"Они пили, увидели, что в коридоре грязно, и решили, что это я. Стучали в стену, ломились в дверь, крыли матом и угрожали. Его сожительница брызнула в меня из баллончика", — сообщил пострадавший в интервью E1.RU.

Инцидент произошёл 21 января, после чего пострадавший написал заявление в полицию. Пока это дело развития не получило.

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Ранее Лайф писал, что в Свердловской области мужчина после задержания умер, находясь в патрульной машине. Смерть наступила из-за перелома шеи.

Анатолий Симоненко

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