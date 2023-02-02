"Серьёзных проблем" от потолка цен на нефтепродукты России призвали не ждать

Предложение ЕС и "Большой семёрки" ввести потолок цен на нефтепродукты из России не спровоцирует существенных проблем. Об этом заявил на пресс-конференции в Оттаве глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. По его словам, дело ограничится незначительными трудностями из-за перехода на альтернативные источники.

"Мы знаем, что во второй половине этого года будет введено в эксплуатацию значительное количество новых нефтеперерабатывающих ресурсов, мы увидим качественное перераспределение продукта по всему миру", — цитирует Бирола агентство Рейтер.