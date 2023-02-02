Преемник Пелоси пообещал тоже не считаться с мнением Китая
Маккарти заявил, что может отправиться на Тайвань без учёта мнения Пекина
Новый спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, который сменил на этом посту Нэнси Пелоси, заявил, что может, как и она, отправиться на Тайвань. Политик заверил, что при этом мнение властей Китая он учитывать не будет.
"Я не думаю, что Китай может указывать мне, куда ехать, — когда-либо и где-либо", — сказал новый спикер журналистам после встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом.
Это был ответ на вопрос, как он относится к предостережениями со стороны властей Китая относительно его возможных визитов на Тайвань.
Напомним, что в прошлом году весь мир следил за полётом Пелоси на Тайвань. Были опасения, что Пекин перейдёт к действиям из-за такого демарша США на острове, который Китай считает своим. В течение нескольких дней Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности.
ТАСС / AP / Jose Luis Magana