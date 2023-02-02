Преемник Пелоси пообещал тоже не считаться с мнением Китая

Новый спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, который сменил на этом посту Нэнси Пелоси, заявил, что может, как и она, отправиться на Тайвань. Политик заверил, что при этом мнение властей Китая он учитывать не будет.

"Я не думаю, что Китай может указывать мне, куда ехать, — когда-либо и где-либо", — сказал новый спикер журналистам после встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом.

Это был ответ на вопрос, как он относится к предостережениями со стороны властей Китая относительно его возможных визитов на Тайвань.