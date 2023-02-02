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1 февраля, 22:06

Определились финалисты Кубка английской лиги

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ноттингем Форест" и вышел в финал Кубка английской лиги

"Манчестер Юнайтед" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу обыграл "Ноттингем Форест". Встреча в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счётом 2:0.

Авторами голов стали Антони Марсьяль (73-я минута) и Фред (76). А в другом полуфинальном матче "Ньюкасл" победил "Саутгемптона". Финальная встреча пройдёт 26 февраля на стадионе "Уэмбли".

Победитель сможет в следующем сезоне участвовать в Лиге конференций. Чаще всего победу в турнире одерживал "Ливерпуль" — девять раз. Но в этом сезон команда выбыла на стадии 1/8 финала, проиграв "Манчестер Сити".

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Ранее Лайф сообщал, что "Реал" обыграл "Атлетико", став последним полуфиналистом Кубка Испании. А "Ювентус" выкинули из первой десятки чемпионата Италии.

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ТАСС / AP / Dave Thompson

Андрей Григорьев

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