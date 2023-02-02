Определились финалисты Кубка английской лиги

"Манчестер Юнайтед" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу обыграл "Ноттингем Форест". Встреча в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счётом 2:0.

Авторами голов стали Антони Марсьяль (73-я минута) и Фред (76). А в другом полуфинальном матче "Ньюкасл" победил "Саутгемптона". Финальная встреча пройдёт 26 февраля на стадионе "Уэмбли".

Победитель сможет в следующем сезоне участвовать в Лиге конференций. Чаще всего победу в турнире одерживал "Ливерпуль" — девять раз. Но в этом сезон команда выбыла на стадии 1/8 финала, проиграв "Манчестер Сити".