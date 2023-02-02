Стало известно, когда в России появится новая линейка Samsung Galaxy S23

Samsung не планирует официально поставлять в Россию свою новую линейку флагманcких смартфонов Galaxy S23, однако эти аппараты могут появиться в продаже уже в конце февраля. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на представителей ретейлеров и аналитиков.

Что касается цены, то по расчётам дистрибьютора diHouse, стоимость Galaxy S23 в минимальной конфигурации будет от 68,5 тысячи рублей, а в топовой — доходить почти до 130 тысяч. Вместе с тем опрошенные изданием эксперты не считают, что эти гаджеты вызовут какой-то ажиотаж, ведь они концептуально не отличаются от предыдущей линейки.

На старте продаж новинка вызовет у покупателей оживление, далее спрос выровняется, считает продакт-менеджер направления "Телеком" Юлия Бахвалова.

"Очевидно, новые флагманы в феврале появятся в продаже сначала на Avito и на сером рынке, а в крупных торговых сетях доберутся к концу февраля. Сначала цены на них будут выше, чем в остальном мире, но затем, по мере насыщения рынка по параллельному импорту, они, скорее всего, сравняются с европейскими", — говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.