Антонов: России нужны железобетонные гарантии безопасности, но США к этому не готовы

Россия может принять только железобетонные гарантии её безопасности, однако США к диалогу пока не готовы. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в программе "Большая игра" на Первом канале.

"Предпосылкой для такого разговора (по гарантиям безопасности. — Прим. Лайфа) должен быть отказ от антироссийской политики, признание наших национальных интересов и обеспечение надёжных, железобетонных гарантий безопасности для нашего государства. Как мы видим, пока американцы к такому разговору с нами не готовы", — сказал Антонов.

России на каждом углу твердят, что разговор как прежде не выйдет, добавил Антонов. А Москва к этому и не стремится. Посол заявил, что наша страна пойдёт на разговор исключительно на равноправных условиях.

"Мы готовы лишь к равноправному взаимоуважительному разговору с американцами, настроены решать вместе международные проблемы как постоянные члены Совета Безопасности и как две ведущие мировые ядерные державы", — подчеркнул дипломат.