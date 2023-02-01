В Британии не исключили отправку Украине истребителей в будущем

Окончательного решения по поводу возможности отправки истребителей Киеву британское правительство не принимало. Об этом заявил журналистам глава Минобороны королевства Бен Уоллес. Он добавил, что решение не поставлять самолёты Украине актуально только сейчас.

"Твёрдого решения нет. В настоящий момент я не думаю, что это (передача Украине истребителей. — Прим. Лайфа) было бы правильным подходом", — приводит агентство Reuters слова Уоллеса.