В России с марта упростят нормы безопасности при жарке шашлыка

С марта в России упростят нормы безопасности, которые нужно соблюдать при жарке шашлыка. Вступит в силу новый регламент. Об этом рассказал депутат Госдумы от "Единой России", председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин .

"Согласно действующим нормам законодательства, пожарить шашлык на шести сотках участка и не нарушить правила практически невозможно. Теперь это будет легче. С марта 2023 года допустимое расстояние от мангала до построек по новым нормам уменьшится с пятидесяти до пяти метров", — сообщил РИА "Новости" Чаплин.

Он отметил, что МЧС отказались от действовавших нормативов, определяющих допустимое расстояние для установки шашлычниц, мангалов, а также бочек для сжигания листвы. Чаплин уточнил, что раньше одно и то же правило действовало как для маленьких участков, так и для больших.

Согласно новым требованиям, место для использования открытого огня должно быть удалено от построек хотя бы на 7,5 метра, от хвойного леса — на 50 метров и от лиственного леса — на 15 метров. При этом зона очистки вокруг должна составлять пять метров. По мнению депутата, эти параметры дачникам будет гораздо легче соблюсти. Тем же, кто и ими будет пренебрегать, может грозить предупреждение или до 20 тысяч рублей штрафа.