В ООН подсчитали, сколько беженцев с Украины разъехалось по Европе

С 24 февраля прошлого года в страны Европы приехало 8 046 560 беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 49 987. Такие данные привели в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По данным ведомства, самая большая доля украинских беженцев приходится на Россию — 2 852 395 человек. В Польшу прибыло 1 563 386 человек, в Германию — 1 055 323, в Чехию — 486 133, в Италию — 169 306, в Испанию — 161 012, в Великобританию — 158 800, в Болгарию — 151 712, во Францию — 118 994, в Румынию — 110 901, в Молдавию — 108 824, в Словакию — 107 199. В других государствах Европы число беженцев ниже 100 тысяч. В нацпрограммы временной защиты и поддержки включены 4 823 326 человек.

По информации УВКБ, за всё время проведения СВО РФ на Украине из Незалежной в соседние страны приехали 18 159 214 человек, однако обратно вернулись 9 951 742 человека.