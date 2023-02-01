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1 февраля, 19:47

В Сочи "Форд- Мустанг" протаранил рейсовый автобус

В Сочи несколько человек пострадали в аварии с участием рейсового автобуса

В Сочи несколько человек пострадали при столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем. Это случилось на улице Донской. По предварительным данным, виновником стал водитель "форда".

Последствия аварии с участием автобуса и "Форда-Мустанга" в Сочи. Видео © ГУ МВД по Краснодарскому краю

"1 февраля около 20 часов 35 минут водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем "Форд Мустанг", двигаясь по ул. Донская со стороны мкр. "Мамайка" в сторону Краснодарского кольца, не справился с управлением и столкнулся с движущимся во встречном направлении рейсовым автобусом (маршрут 81)", — рассказали в региональном управлении МВД.

Согласно предварительной информации, в больницу были отправлены водитель и пассажир "мустанга". Медики также осмотрели трёх пассажиров автобуса. В причинах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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Обложка ©

ГУ МВД по Краснодарскому краю

Андрей Григорьев

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