В Сочи "Форд- Мустанг" протаранил рейсовый автобус

В Сочи несколько человек пострадали при столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем. Это случилось на улице Донской. По предварительным данным, виновником стал водитель "форда".

Последствия аварии с участием автобуса и "Форда-Мустанга" в Сочи. Видео © ГУ МВД по Краснодарскому краю

"1 февраля около 20 часов 35 минут водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем "Форд Мустанг", двигаясь по ул. Донская со стороны мкр. "Мамайка" в сторону Краснодарского кольца, не справился с управлением и столкнулся с движущимся во встречном направлении рейсовым автобусом (маршрут 81)", — рассказали в региональном управлении МВД.

Согласно предварительной информации, в больницу были отправлены водитель и пассажир "мустанга". Медики также осмотрели трёх пассажиров автобуса. В причинах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.