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1 февраля, 19:23

В подмосковном Нахабине загорелся склад с пластиком

На складе с пластиком в подмосковном посёлке Нахабино в городском округе Красногорск произошёл пожар. По данным Лайфа, сообщение о происшествии поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) сегодня в 20:28.

В борьбе с огнём задействовано 37 человек и 11 единиц техники. От МЧС России — четыре единицы техники и 14 сотрудников. Как сообщили в ведомстве, возгорание уже локализовано.

"Огонь распространился на площади 1400 кв. метров. Угрозы дальнейшего распространения пожара нет. Информации о пострадавших не поступало", — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

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Ранее Лайф писал о мощном пожаре на территории рынка "Синдика", расположенного на 65-м километре МКАД. Площадь возгорания составляла 2100 квадратов. В 02:20 была объявлена ликвидация открытого горения.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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