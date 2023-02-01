В подмосковном Нахабине загорелся склад с пластиком

На складе с пластиком в подмосковном посёлке Нахабино в городском округе Красногорск произошёл пожар. По данным Лайфа, сообщение о происшествии поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) сегодня в 20:28.

В борьбе с огнём задействовано 37 человек и 11 единиц техники. От МЧС России — четыре единицы техники и 14 сотрудников. Как сообщили в ведомстве, возгорание уже локализовано.

"Огонь распространился на площади 1400 кв. метров. Угрозы дальнейшего распространения пожара нет. Информации о пострадавших не поступало", — сказано в сообщении ведомства в Telegram.