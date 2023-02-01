Заседание СБ ООН по Украине 24 февраля пройдёт на министерском уровне

Посвящённое ситуации на Украине заседание Совета Безопасности ООН, которое запланировано на 24 февраля, пройдёт на министерском уровне. Об этом журналистам сообщила постоянный представитель Мальты при всемирной организации Ванесса Фрезьер. Мальта в феврале председательствует в Совбезе.

"Мы не можем сказать пока, кто именно будет, но, очевидно, примут участие многие министры", — сказала Фрезьер на пресс-конференции.

Участие президента Украины Владимира Зеленского в заседании СБ ООН на данный момент тоже пока не подтверждено, добавила она.