Заседание СБ ООН по Украине 24 февраля пройдёт на министерском уровне
Посвящённое ситуации на Украине заседание Совета Безопасности ООН, которое запланировано на 24 февраля, пройдёт на министерском уровне. Об этом журналистам сообщила постоянный представитель Мальты при всемирной организации Ванесса Фрезьер. Мальта в феврале председательствует в Совбезе.
"Мы не можем сказать пока, кто именно будет, но, очевидно, примут участие многие министры", — сказала Фрезьер на пресс-конференции.
Участие президента Украины Владимира Зеленского в заседании СБ ООН на данный момент тоже пока не подтверждено, добавила она.
Ранее Лайф писал, что российская делегация в ООН заявила, что поставки Украине западной боевой техники повышают вероятность столкновения ядерных держав. Дипломаты указали, что риски создают, в частности, Франция, Америка и Великобритания.
Getty Images / Michael Nagle