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1 февраля, 18:46

Над Мелитополем отработала ПВО

Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе, работает система ПВО

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в городе Мелитополе в Запорожской области сработала система ПВО.

"В 20:32 в городе прозвучали два громких взрыва. Над городом отработала система ПВО ВС РФ", — написал Рогов в телеграм-канале.

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Ранее Лайф писал, что в Запорожской области военная полиция предотвратила теракт. Как рассказал командир одного из подразделений с позывным Фармацевт, самодельное взрывное устройство было установлено в оживлённом районе.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Наталья Исакова

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