Над Мелитополем отработала ПВО

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в городе Мелитополе в Запорожской области сработала система ПВО.

"В 20:32 в городе прозвучали два громких взрыва. Над городом отработала система ПВО ВС РФ", — написал Рогов в телеграм-канале.