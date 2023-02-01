Над Мелитополем отработала ПВО
Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе, работает система ПВО
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в городе Мелитополе в Запорожской области сработала система ПВО.
"В 20:32 в городе прозвучали два громких взрыва. Над городом отработала система ПВО ВС РФ", — написал Рогов в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что в Запорожской области военная полиция предотвратила теракт. Как рассказал командир одного из подразделений с позывным Фармацевт, самодельное взрывное устройство было установлено в оживлённом районе.
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ТАСС / Андрей Рубцов