AFP: В Пакистане задержали 23 подозреваемых в причастности к теракту в мечети

Пакистанская полиция задержала 23 человека по подозрению в причастности к теракту, который произошёл в мечети в Пешаваре. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах Пакистана.

"Мы задержали также сотрудников полиции в рамках расследования того, как взрывчатые вещества могли попасть внутрь охраняемой зоны", — рассказал осведомлённый источник агентства.

В числе задержанных как жители Пешавара, так и выходцы из зон на границе с Афганистаном. Правоохранители не исключают, что кто-то за пределами Пакистана мог помогать террористу.

Лайф напоминает, что днём 30 января в мечети города Пешавар в Пакистане прогремел взрыв, который устроил смертник во время молитвы. Ответственность за произошедшее уже взял на себя командир пакистанского отделения движения "Талибан"* Сарбакаф Моманд. В результате теракта погибли более 100 человек, а раненых — свыше 200.