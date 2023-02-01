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1 февраля, 18:26

США могут поставить Украине "умные" бомбы большой дальности

WSJ: США могут объявить о новом пакете помощи Украине 3 февраля

США могут обнародовать решение о новом пакете военной помощи Украине 3 февраля. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, впервые в американском списке поставок киевскому режиму будут запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB дальностью около 150 километров.

"Новое интеллектуальное оружие — это бомба малого диаметра наземного базирования, или GLSDB, высокоточная 250-фунтовая бомба, прикреплённая к ракете. Она имеет радиус действия 94 мили, что больше, чем у любой бомбы, которую США до сих пор поставляли Украине", — пишет издание.

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Ранее Лайф писал, что США готовятся выделить Украине пакет помощи с ракетами большой дальности. По информации источников Reuters, в пакет также войдут другие боеприпасы и вооружения.

Обложка ©

Flickr / Cassandra Nojdh

Арина Родионова

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