На VIP-складе ЦУМа не досчитались почти сорока айфонов

C VIP-склада московского ЦУМа пропало несколько десятков айфонов на общую сумму более чем пять миллионов рублей. Об этом Лайфу сообщил источник.

VIP-склад московского ЦУМа. Видео © LIFE

По нашим данным, пропажу обнаружил 35-летний сотрудник управления экономической безопасности торгового дома. Он проверял товар на складе в секции VIP_Online интернет-магазина ЦУМа. В результате мужчина недосчитался 39 айфонов, а ущерб составил 5,4 миллиона рублей. К делу уже подключились полицейские.