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1 февраля, 18:16

На VIP-складе ЦУМа не досчитались почти сорока айфонов

Cо склада московского ЦУМа исчезли десятки айфонов более чем на пять млн рублей

C VIP-склада московского ЦУМа пропало несколько десятков айфонов на общую сумму более чем пять миллионов рублей. Об этом Лайфу сообщил источник.

VIP-склад московского ЦУМа. Видео © LIFE

По нашим данным, пропажу обнаружил 35-летний сотрудник управления экономической безопасности торгового дома. Он проверял товар на складе в секции VIP_Online интернет-магазина ЦУМа. В результате мужчина недосчитался 39 айфонов, а ущерб составил 5,4 миллиона рублей. К делу уже подключились полицейские.

В Москве ремонтник выкинул в помойку 4 млн рублей клиентки вместе со строительным мусором

В Москве ремонтник выкинул в помойку 4 млн рублей клиентки вместе со строительным мусором

Ранее Лайф рассказал о мошеннической схеме, которую провернул в Москве 18-летний сотрудник Wildberries. Он украл почти миллион рублей с помощью фиктивных возвратов.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова

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