На VIP-складе ЦУМа не досчитались почти сорока айфонов
Cо склада московского ЦУМа исчезли десятки айфонов более чем на пять млн рублей
C VIP-склада московского ЦУМа пропало несколько десятков айфонов на общую сумму более чем пять миллионов рублей. Об этом Лайфу сообщил источник.
VIP-склад московского ЦУМа. Видео © LIFE
По нашим данным, пропажу обнаружил 35-летний сотрудник управления экономической безопасности торгового дома. Он проверял товар на складе в секции VIP_Online интернет-магазина ЦУМа. В результате мужчина недосчитался 39 айфонов, а ущерб составил 5,4 миллиона рублей. К делу уже подключились полицейские.
Ранее Лайф рассказал о мошеннической схеме, которую провернул в Москве 18-летний сотрудник Wildberries. Он украл почти миллион рублей с помощью фиктивных возвратов.
Кадр из видео LIFE