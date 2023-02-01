Виктор Бут посетил ДНР и встретился с Пушилиным

Предприниматель Виктор Бут посетил Донецкую Народную Республику. Об этом в телеграм-канале сообщил репортёр ВГТРК Андрей Руденко.

Бут выступает на учредительной конференции местного отделения ЛДПР в городе Енакиево. Видео © Telegram / Репортёр Руденко V

"Он (Виктор Бут. — Прим. Лайфа) прибыл в республику как представитель партии ЛДПР для того, чтобы открыть в Донецкой Народной Республике отделение партии", — отметил журналист.

Руденко также опубликовал видео с выступлением Бута на учредительной конференции местного отделения ЛДПР в городе Енакиево. В ходе мероприятия предприниматель, в частности, подчеркнул: партия должна приложить усилия для того, чтобы экономика Донбасса стала "сердцем России".

Кроме того, Бут напомнил, что на уровне Госдумы было обсуждение вопроса создания федерального органа, который бы занимался помощью всем гражданам РФ, попавшим в трудные ситуации, особенно за рубежом. Бизнесмен подчеркнул, что примет активное участие в этой структуре, сообщает Донецкое агентство новостей. Также Бут встретился с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, с которым в числе прочего обсудил, как США навязывают миру свою политику.

Встреча врио главы ДНР Дениса Пушилина с Виктором Бутом. Видео © Telegram / Репортёр Руденко V