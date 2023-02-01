Путин поблагодарил все регионы РФ, которые помогают восстанавливать новые территории
Президент России Владимир Путин выразил благодарность всем регионам страны, которые оказывают помощь ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям в восстановлении.
"Я хочу поблагодарить все субъекты Федерации, которые оказывают помощь новым регионам, направляют на их восстановление финансовые ресурсы, специалистов, строительные бригады и технику", — сказал российский лидер во время совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах и в результате ЧС.
Ранее в Минэнерго сообщили, что мощностей для энергоснабжения новых регионов достаточно. Так, даже если будут выведены из эксплуатации энергообъекты в Запорожской и Херсонской областях, страна сможет обеспечить эти субъекты.