Врач дала прогноз по состоянию Костомарова после отмирания конечностей

В состоянии фигуриста, олимпийского чемпиона Игр 2006 года Романа Костомарова происходит что-то необъяснимое. По словам врача-терапевта, иммунолога Ирины Ярцевой, неожиданно, что у спортсмена, не страдающего заболеваниями, которые повреждают иммунную систему, — ВИЧ, рак, — так сложно протекает пневмония. Таким мнением она поделилась с "Вечерней Москвой" и спрогнозировала, как может развиваться ситуация.

Эксперт отметила, что иммунная система Костомарова могла отключиться только из-за серьёзной причины. Как объяснила специалист, в состоянии сепсиса бактерии атакуют весь организм, они распространяются по стокам крови и попадают туда, где нет иммунного ответа, поэтому сейчас идёт речь о жизни и смерти фигуриста. А ампутация пальцев — это не самое страшное, что может случиться с ним, подчеркнула Ярцева.

"Начало этого процесса (отмирание конечностей. — Прим. Лайфа) говорит о том, что внутренние инфекционные процессы ещё не остановлены, а это может привести к повреждению других внутренних органов. В его состоянии могут отказать печень, почки и другие жизненно важные органы, которые отвечают за поддержание работы организма", — объяснила врач.

По её словам, из-за отказа печени повышается риск тромбозов, а в случае с почками последствием может стать остановка сердца. Кроме того, терапевт рассказала, что если врачи решили ампутировать пальцы, то состояние спортсмена не удалось перед этим восстановить медикаментозно. Никакое лечение не поможет человеку в случае, если его организм решил сдаться. Говоря о ситуации Костомарова, Ярцева отметила, что у его мозга по какой-то причине не хватает сил бороться с инфекцией. Хотя врачи и пытаются помочь спортсмену облегчить состояние, есть один важный нюанс.