Пленным бойцам ВСУ передали книжки о зверствах бандеровцев

Изданный Российским военно-историческим обществом (РВИО) сборник "Чёрная книга. Зверства бандеровцев" был передан украинским военнопленным, а также российским участникам СВО. Об этом в телеграм-канале сообщил помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

"РВИО издало 25-тысячный тираж, к сожалению, вновь ставшей своевременной исторической брошюры — "Чёрная книга. Зверства бандеровцев" и направляет его в зону СВО — и для наших, и особо для пленных ВСУ", — написал Мединский.

В основанной на документах ФСБ и Минобороны брошюре говорится о зверских пытках, которые бандеровцы применяли в годы Великой Отечественной войны, в том числе по отношению к мирным жителям. Как заметил научный директор РВИО Михаил Мягков, после прочтения книги военнослужащие ВСУ смогут задуматься о том, за какую идеологию они сегодня сражаются.

"Когда они прочтут эту книжку, я думаю, на многое у них откроются глаза. В частности, на нынешний режим. На то, кто такой Бандера, кто такой Шухевич, насколько они герои так называемые, потому что руки у них действительно по локоть в крови", — отметил Мягков.