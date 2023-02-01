Врач предсказал, как 23 Февраля и 8 Марта скажутся на заболеваемости гриппом

Увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ, которое наблюдается в России в последние недели, связано с увеличением социальных контактов в рабочих и детских коллективах. Об этом рассказал врач – терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, количество выходных и праздничных дней напрямую влияет на распространение вирусов подобного типа, поэтому, к примеру, февральская сокращённая рабочая неделя и длинные выходные должны позитивно отразиться на статистике.

"Сейчас мы предугадываем, что эти четыре выходные дня как-то собьют всплеск заболеваемости. А после этого уже весна, солнышко, люди станут улыбаться и перестанут болеть", — отметил эксперт.

Жемчугов обратил внимание, что на зимней статистике заболеваемости негативно сказалась оттепель: для вирусов губителен мороз, а если температура около нуля, заболеть становится легче.

"А здесь, когда сырость, народ по привычке кутается, мокрые ноги, и всё это, соответственно, тоже причины заболеваемости. Но после 23 Февраля, я думаю, всё равно будет снижена заболеваемость. А 8 Марта эту эпидемию добьёт", — добавил врач.