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1 февраля, 14:04

Захарова: Разговоры о конфискации активов РФ кощунственны на фоне накачки Киева оружием

Разговоры о конфискации Западом арестованных российских активов выглядят кощунственно на фоне накачки Киева вооружением. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Кощунственно выглядят разговоры о конфискации российских активов якобы для восстановления Украины. Парадокс: забрать незаконным образом деньги, чтобы восстанавливать Украину, которую сейчас разрушают путём поставки туда вооружений", — подчеркнула она.

По словам дипломата, украденные у РФ средства не дойдут до простых украинцев, а осядут в карманах киевских чиновников и их зарубежных покровителей. Поэтому нищенское положение Незалежной целиком и полностью лежит на совести стран Североатлантического альянса.

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Ранее в американском Минюсте заявили о намерении передать какую-то часть конфискованных российских активов в пользу Киева в скором времени.

Обложка ©

VK / МИД России

Наталья Исакова

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