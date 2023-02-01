Захарова: Разговоры о конфискации активов РФ кощунственны на фоне накачки Киева оружием

Разговоры о конфискации Западом арестованных российских активов выглядят кощунственно на фоне накачки Киева вооружением. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Кощунственно выглядят разговоры о конфискации российских активов якобы для восстановления Украины. Парадокс: забрать незаконным образом деньги, чтобы восстанавливать Украину, которую сейчас разрушают путём поставки туда вооружений", — подчеркнула она.

По словам дипломата, украденные у РФ средства не дойдут до простых украинцев, а осядут в карманах киевских чиновников и их зарубежных покровителей. Поэтому нищенское положение Незалежной целиком и полностью лежит на совести стран Североатлантического альянса.