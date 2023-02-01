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1 февраля, 13:56

В Киеве заявили, что Япония выделила Украине $170 млн на восстановление инфраструктуры

Японские власти продолжают оказывать поддержку Киеву, на сей раз азиатское государство решило выделить украинской стороне 170 миллионов долларов на восстановление страны. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства инфраструктуры.

"Средства будут направлены на реализацию проектов экстренного восстановления, в частности, восстановление критической инфраструктуры", — уточнили в ведомстве.

Там пояснили, что данная помощь подразумевает предоставление японскими компаниями товаров и услуг, которые необходимы для восстановления критической инфраструктуры Незалежной.

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Ранее МИД Японии сообщил об отправке на Украину 262 генераторов. В ведомстве отметили, что Токио в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны G7, продолжит оказывать поддержку украинской стороне.

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Getty Images / Spencer Platt

Наталья Исакова

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