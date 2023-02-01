В Киеве заявили, что Япония выделила Украине $170 млн на восстановление инфраструктуры

Японские власти продолжают оказывать поддержку Киеву, на сей раз азиатское государство решило выделить украинской стороне 170 миллионов долларов на восстановление страны. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства инфраструктуры.

"Средства будут направлены на реализацию проектов экстренного восстановления, в частности, восстановление критической инфраструктуры", — уточнили в ведомстве.

Там пояснили, что данная помощь подразумевает предоставление японскими компаниями товаров и услуг, которые необходимы для восстановления критической инфраструктуры Незалежной.