В Петербурге любитель справлять нужду где попало жестоко отпинал блогершу Анну Леонову

В Санкт-Петербурге жестоко избили блогершу Анну Леонову. Она рассказала в соцсетях, что до этого сделала замечание мужчине, который справлял нужду недалеко от её дома.

В Санкт-Петербурге жестоко избили блогера Анну Леонову. Видео © LIFE

Момент нападения на блогера на Суворовском проспекте сняла камера видеонаблюдения. Мужчина начал избивать женщину возле автобусной остановки. В момент зверских ударов люди просто разошлись, а пострадавшая лежала на тротуаре.

Леонову госпитализировали. Как стало известно Лайфу, у неё диагностировали целый ряд травм. Среди них закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, контузия придаточного аппарата. У женщины повреждены глаза. Медики также выявили у неё ушиб мягких тканей лица, бедра и рану нижней губы.

Напавшего на блогершу мужчину задержали полицейские. Им оказался 40-летний уроженец Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

"Сотрудники уголовного розыска в городе Мурино Всеволожского района по подозрению в совершении этого преступления задержали 40-летнего ранее судимого уроженца Нижегородской области", — рассказали в полиции.

Известно, что подозреваемый жил у подруги — недалеко от места, где избил Леонову. Его нашли благодаря камерам и покупкам, которые он совершал по банковской карте знакомой.