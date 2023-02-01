Гулявшую с телёнком по Красной площади американку арестовали на 13 суток
Американку, гулявшую с телёнком по Красной площади, арестовали. Обложка © LIFE
В Москве на 13 суток арестовали американку Алисию Дей, которая выгуливала телёнка на Красной площади. Такое решение Тверской суд принял из-за того, что женщина сопротивлялась во время задержания.
Ранее Дей оштрафовали на 20 тысяч рублей. Её признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ. Телёнок, которого она выгуливала, отправлен на реабилитацию.
Напомним, 34-летняя американка прогулялась в центре Москвы с телёнком, которого она купила в Интернете. Её задержала полиция. Сама девушка перед судом призналась в любви к животным.