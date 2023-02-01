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1 февраля, 13:39

Гулявшую с телёнком по Красной площади американку арестовали на 13 суток

<p>Американку, гулявшую с телёнком по Красной площади, арестовали. Обложка © LIFE</p>

Американку, гулявшую с телёнком по Красной площади, арестовали. Обложка © LIFE

В Москве на 13 суток арестовали американку Алисию Дей, которая выгуливала телёнка на Красной площади. Такое решение Тверской суд принял из-за того, что женщина сопротивлялась во время задержания.

Ранее Дей оштрафовали на 20 тысяч рублей. Её признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ. Телёнок, которого она выгуливала, отправлен на реабилитацию.

В Петербурге ищут девушку, которая сделала бизнес на продаже смертельно больных котят

В Петербурге ищут девушку, которая сделала бизнес на продаже смертельно больных котят

Напомним, 34-летняя американка прогулялась в центре Москвы с телёнком, которого она купила в Интернете. Её задержала полиция. Сама девушка перед судом призналась в любви к животным.

Илья Суриков

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