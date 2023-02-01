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1 февраля, 13:33

Названы продукты и напитки, вызывающие целлюлит

Нутрициолог Добровольская: Напитки с кофеином и соевый соус вызывают целлюлит

Нутрициолог Алёна Добровольская назвала продукты, которые вызывают появление целлюлита. Чтобы избавиться от ненавистной "апельсиновой корки" специалист порекомендовала в первую очередь сократить потребление соли, мучного и сладкого, а также навсегда попрощаться с "пищевым мусором". Речь идёт о фастфуде, чипсах, сухариках. Вместе с тем целлюлит может вызывать и майонез с соевым соусом.

"Что касается напитков, я бы посоветовала избегать сладких газировок и магазинных соков. Держите под контролем потребление кофе, да и любых содержащих кофеин напитков в целом. То же касается алкоголя", — отметила Добровольская в беседе с "Газетой.ru".

При этом нутрициолог подчеркнула, что в борьбе с целлюлитом крайне важен комплексный подход. Поэтому необходимо менять не только рацион питания, но и соблюдать режим сна, питьевой баланс, а также поменьше стрессовать и побольше заниматься спортом.

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Ранее гастроэнтеролог Наталья Марченко объяснила, как кофе сказывается на работе печени. При этом медик отметила, что ожидать какого-то лечебного эффекта от данного напитка не стоит.

Обложка ©

Freepik / lia_russy

Наталья Исакова
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