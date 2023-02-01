Психолог поставила диагноз Кокорину, пожелавшему тюрьмы "каждому нормальному мужчине"

Практикующий психолог Ирина Ульянова в беседе с Лайфом прокомментировала заявление нападающего "Ариса" Александра Кокорина о том, что "каждый нормальный мужчина должен отсидеть". По мнению специалиста, отчасти 31-летний спортсмен говорит так, поскольку тяжело переживал случившееся с ним, а сейчас попросту пытается сделать собственный опыт частью нормы.

"Представьте, человек был популярен, богат, уважаем и внезапно попадает не просто в изоляцию, а в изгнание. Выдержать такие сложные чувства может быть просто невозможным, тогда человек пытается легализовать пережитый опыт, сделать его частью нормы и даже начать в каком-то смысле оправдывать и пропагандировать его. Именно это и делает Александр Кокорин", — отметила наша собеседница.

Она добавила, что дисциплина, сострадание, чувство такта, умение договариваться цивилизованным способом и уважать окружающих людей — это навыки, которые приобретаются в повседневной жизни. Тюрьма же, подчеркнула психолог, является способом наказания, а не перевоспитания. Учиться жить в обществе и быть его частью бывшим заключённым всё равно придётся, но это задача уже не исправительного учреждения, а каждого взрослого человека. Конечно, жалеть о пережитом опыте или идентифицировать всю жизнь себя с ним не стоит, резюмировала Ульянова.