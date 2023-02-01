СБУ раскрыла масштабные схемы хищений почти на $1 млрд в "Укрнафте" и "Укртатнафте"
СБУ раскрыла масштабные схемы хищений на сумму около миллиарда долларов в нефтедобывающей компании "Укрнафта" и нефтеперерабатывающей "Укртатнафте". Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
"Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен (около одного миллиарда долларов. — Прим. Лайфа) бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта", — говорится в сообщении.
По данным СБУ, противоправные механизмы были связаны с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных незаконно. В рамках уголовных дел зарегистрировано десять эпизодов преступной деятельности. В ведомстве уточнили, что речь идёт о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонении от уплаты налогов, создании безнадёжной задолженности "Укрнафты" и "Укртатнафты", из-за чего стоимость их активов обесценилась. В совершении уголовных деяний подозревают топ-менеджера нефтеперерабатывающего завода.
Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски в доме украинского олигарха Игоря Коломойского в рамках расследования махинаций в "Укртатнафте" и "Укрнафте".
Telegram / Служба безпеки України