СБУ раскрыла масштабные схемы хищений почти на $1 млрд в "Укрнафте" и "Укртатнафте"

СБУ раскрыла масштабные схемы хищений на сумму около миллиарда долларов в нефтедобывающей компании "Укрнафта" и нефтеперерабатывающей "Укртатнафте". Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По данным СБУ, противоправные механизмы были связаны с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных незаконно. В рамках уголовных дел зарегистрировано десять эпизодов преступной деятельности. В ведомстве уточнили, что речь идёт о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонении от уплаты налогов, создании безнадёжной задолженности "Укрнафты" и "Укртатнафты", из-за чего стоимость их активов обесценилась. В совершении уголовных деяний подозревают топ-менеджера нефтеперерабатывающего завода.