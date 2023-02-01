Саакашвили заявил, что его сердце должно быть похоронено в Киеве
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его сердце должно быть похоронено в Киеве. Об этом он сказал по видеосвязи во время заседания Тбилисского городского суда. Сейчас рассматривается вопрос о возможной отсрочке наказания политику по состоянию здоровья.
"Я абсолютно уверен в нашей победе, но, если я не доживу до победы, которая так близка, моё сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине", — отметил он.
Ранее Лайф писал о том, что Михаил Саакашвили во время дистанционного заседания показал суду, как сильно похудел в заключении.
Напомним, Михаил Саакашвили находится под стражей в Грузии с осени 2021 года. Он приехал на родину после восьми лет отсутствия. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате денег из бюджета. Во время пребывания в тюрьме он стал жаловаться на здоровье. В его организме обнаружили три тяжёлых металла и мышьяк, а его мать рассказывала, что политик отравился ртутью.
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