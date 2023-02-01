Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его сердце должно быть похоронено в Киеве. Об этом он сказал по видеосвязи во время заседания Тбилисского городского суда. Сейчас рассматривается вопрос о возможной отсрочке наказания политику по состоянию здоровья.

"Я абсолютно уверен в нашей победе, но, если я не доживу до победы, которая так близка, моё сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине", — отметил он.