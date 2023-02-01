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1 февраля, 12:52

Жена рассказала о самочувствии Щербакова после сообщений о госпитализации

Супруга актёра Бориса Щербакова заявила, что мужа не увозили на скорой: Он просто простыл

<p>Актёр и телеведущий Борис Щербаков со своей супругой — актрисой и писательницей Татьяной Бронзовой. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Актёр и телеведущий Борис Щербаков со своей супругой — актрисой и писательницей Татьяной Бронзовой. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Супруга народного артиста России Бориса Щербакова Татьяна Бронзова опровергла информацию СМИ о том, что актёра увезли с репетиции на скорой. По её словам, звезда военной драмы "Берег" находится не в больнице, а дома. При этом спектакль с участием Щербакова, как утверждает его жена, действительно был отменён, но по другой причине.

"Он дома лежит. Его проверили на ковид, проверили на грипп. Ничего этого нет, просто простуда. Температура небольшая — 37,3. Он просто простыл", — приводит её слова телеканал "Звезда".

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Борис Щербаков — народный артист Российской Федерации, советский, затем российский театральный и киноактёр. В его активе больше сотни киноработ, в том числе он снимался в "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Королеве Марго", "Марше Турецкого", "Солдатах", "Убойной силе". Подробнее о творческой биографии артиста читайте на сайте uznayvse.ru

Марина Калегина

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