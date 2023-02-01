Жена рассказала о самочувствии Щербакова после сообщений о госпитализации
Супруга актёра Бориса Щербакова заявила, что мужа не увозили на скорой: Он просто простыл
Актёр и телеведущий Борис Щербаков со своей супругой — актрисой и писательницей Татьяной Бронзовой. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Супруга народного артиста России Бориса Щербакова Татьяна Бронзова опровергла информацию СМИ о том, что актёра увезли с репетиции на скорой. По её словам, звезда военной драмы "Берег" находится не в больнице, а дома. При этом спектакль с участием Щербакова, как утверждает его жена, действительно был отменён, но по другой причине.
"Он дома лежит. Его проверили на ковид, проверили на грипп. Ничего этого нет, просто простуда. Температура небольшая — 37,3. Он просто простыл", — приводит её слова телеканал "Звезда".
Борис Щербаков — народный артист Российской Федерации, советский, затем российский театральный и киноактёр. В его активе больше сотни киноработ, в том числе он снимался в "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Королеве Марго", "Марше Турецкого", "Солдатах", "Убойной силе". Подробнее о творческой биографии артиста читайте на сайте uznayvse.ru