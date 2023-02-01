Учёные выяснили, что стресс на работе может в пять раз увеличить риск инсульта

Сильный стресс, в том числе на работе, может повысить риск инсульта. К такому выводу пришли учёные из Национального университета Ирландии в Голуэе, их исследование опубликовано в JAMA Network Open.

В рамках эксперимента были проанализированы данные более чем 26 тысяч человек в Европе, Азии, Северной и Южной Америках, на Ближнем Востоке и в Африке. Выяснилось, что стрессовые ситуации дома, на работе, в личной жизни были связаны с повышенным риском ишемического инсульта и геморрагического инсульта: в первом случае кровообращение нарушается из-за закупорки сосуда тромбом, а во втором — вследствие кровоизлияния в ткань головного мозга. Учёным удалось вычислить, что одно стрессовое событие повышало риск инсульта на 17%, а два и более — на 31%.

Особенно опасным оказался сильный стресс, связанный с трудом. В таком случае риск ишемического инсульта повышался более чем в два раза, а геморрагического — более чем в пять раз. При этом если человек чувствовал, что происходящее на работе контролируется им, а стресс не является следствием не зависящих от него факторов, то риск инсульта был ниже.

По мнению учёных, частью профилактики такого недуга может стать обучение локусу контроля.