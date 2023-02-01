На Украине уволили руководящий состав таможни

Правительство Украины уволило руководящий состав таможни: и.о. главы таможни Демченко и его заместителей — Щуцкого и Черкасского. Об этом сообщает издание "Страна".

Напомним, сегодня, 1 февраля, на Украине прошли массовые обыски, в частности, в налоговой службе, у ряда сотрудников Минобороны, олигарха Игоря Коломойского, экс-главы МВД Арсена Авакова, бизнесмена и депутата парламента Вадима Столара. Кстати, в результате обысков в доме и.о. начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий обнаружены необычные "улики": оперативники нашли у чиновницы списки новогодних желаний, среди которых сумка "Гермес" (орфография сохранена), часы "Брегет", соболиная шуба, поездка в Лондон и на Мальдивы, а также миллион долларов и холостяк.