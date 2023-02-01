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1 февраля, 12:34

На Украине уволили руководящий состав таможни

Правительство Украины уволило руководящий состав таможни: и.о. главы таможни Демченко и его заместителей — Щуцкого и Черкасского. Об этом сообщает издание "Страна".

По данным депутата Рады Алексея Гончаренко, и.о. главы таможни будет назначен Сергей Звягинцев.

Захарова призвала провести обыски по делу "о крушении Украины" у всей элиты страны

Захарова призвала провести обыски по делу "о крушении Украины" у всей элиты страны

Напомним, сегодня, 1 февраля, на Украине прошли массовые обыски, в частности, в налоговой службе, у ряда сотрудников Минобороны, олигарха Игоря Коломойского, экс-главы МВД Арсена Авакова, бизнесмена и депутата парламента Вадима Столара. Кстати, в результате обысков в доме и.о. начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий обнаружены необычные "улики": оперативники нашли у чиновницы списки новогодних желаний, среди которых сумка "Гермес" (орфография сохранена), часы "Брегет", соболиная шуба, поездка в Лондон и на Мальдивы, а также миллион долларов и холостяк.

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ТАСС / Константин Чергинский

Александра Вишнякова

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