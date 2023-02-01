Не спасёт, но навредит: Врач предостерёг от употребления алкоголя при депрессии

Многие во время депрессии прибегают к алкоголю, чтобы легче пережить этот непростой период. Однако крепкие напитки в таком состоянии не только не смогут помочь, но и навредят здоровью. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал врач-психиатр Игорь Куреков.

"В первое время после сложностей в жизни алкоголю удаётся справляться с приступами паники, но затем успокоительный эффект ослабевает, а то и вовсе не приносит ожидаемого облегчения", — отметил Куреков.

Из-за увеличивающейся частоты употребления спиртного у человека стирается грань между панической атакой и вегетативным вариантом похмелья, в результате чего формируется новая алкогольная зависимость. Кроме того, во время депрессии крепкие напитки могут пагубно повлиять на ЦНС, что приводит к провалам в памяти, тревоге, угнетению и нестабильности психики.

По словам специалиста, алкоголь способен негативно воздействовать не только в краткосрочной перспективе, но и на протяжении более длительного времени убивать нейроны и клетки мозга. К тому же из-за продолжительного употребления горячительных напитков может произойти интоксикация, а человек потеряет способность отдавать отчёт своим действиям.