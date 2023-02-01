Министр Котяков: Индексация соцпособий с 1 февраля охватит 16 млн россиян

Индексация ряда социальных пособий и компенсаций затронет 16 миллионов россиян. Такую цифру озвучил в среду министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передаёт ТАСС.

"С 1 февраля увеличатся выплаты, пособия и компенсации более чем для 16 миллионов граждан. Повышение коснётся мер социальной поддержки, которые получают граждане с инвалидностью, ветераны, чернобыльцы, Герои России, семьи с детьми — единовременное пособие при рождении ребёнка, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью", — перечислил он.