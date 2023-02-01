Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей американку, которая выгуливала на Красной площади телёнка
Гражданку США Алисию Дей, которая выгуливала телёнка на Красной площади, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Такой вердикт вынес Тверской районный суд Москвы.
"Алисия Дей признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей", — сообщили в инстанции.
Как уже сообщал Лайф, 34-летняя американка купила телёнка в Интернете и решила прогуляться с ним на поводке в самом центре Москвы. Вскоре её задержали полицейские. Отметим, что в западных СМИ девушка прославилась как зоозащитница и активистка. Между тем телёнка направили в реабилитационный центр для животных.
LIFE