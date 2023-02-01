Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей американку, которая выгуливала на Красной площади телёнка

"Алисия Дей признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей", — сообщили в инстанции.

Как уже сообщал Лайф, 34-летняя американка купила телёнка в Интернете и решила прогуляться с ним на поводке в самом центре Москвы. Вскоре её задержали полицейские. Отметим, что в западных СМИ девушка прославилась как зоозащитница и активистка. Между тем телёнка направили в реабилитационный центр для животных.