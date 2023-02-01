Российские военные нанесли поражение двум бригадам ВСУ вблизи Угледара

Российские военные нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районе Угледара. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнём артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики", — отметил он.

Конашенков добавил, что российские военные также поразили 108-ю и 124-ю бригады территориальной обороны вблизи Новосёлки и Мирного в ДНР.