"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 февраля, 12:19

Российские военные нанесли поражение двум бригадам ВСУ вблизи Угледара

Российские военные нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районе Угледара. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнём артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики", — отметил он.

Конашенков добавил, что российские военные также поразили 108-ю и 124-ю бригады территориальной обороны вблизи Новосёлки и Мирного в ДНР.

Российские военные заняли более выгодные рубежи в ходе наступления на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи в ходе наступления на Донецком направлении

Ранее Лайф писал, что российские военные ликвидировали более 60 бойцов ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Кроме того, ВС РФ вывели из строя один танк и четыре различные гаубицы противника.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров