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Регион
Опубликовано 1 февраля 2023, 12:19
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Российские военные нанесли поражение двум бригадам ВСУ вблизи Угледара

Российские военные нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районе Угледара. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнём артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики", — отметил он.

Конашенков добавил, что российские военные также поразили 108-ю и 124-ю бригады территориальной обороны вблизи Новосёлки и Мирного в ДНР.

Российские военные заняли более выгодные рубежи в ходе наступления на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи в ходе наступления на Донецком направлении

Ранее Лайф писал, что российские военные ликвидировали более 60 бойцов ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Кроме того, ВС РФ вывели из строя один танк и четыре различные гаубицы противника.

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VK / Минобороны России

Никита Осипов
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