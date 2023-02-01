В Казахстане предложили закрыть торгпредство в России

Министерство торговли и интеграции Казахстана предложило ликвидировать торгпредства республики в России. Соответствующий документ опубликован на портале законопроектов.

"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", — говорится в проекте.

В основаниях для принятия этого документа указано поручение премьер-министра страны Алихана Смаилова от 24 января 2023 года №12-11/Б-70, но содержание не раскрывается. Публичные обсуждения будут проходить в течение двух недель — до 15 февраля.