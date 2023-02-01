В Казахстане предложили закрыть торгпредство в России
Минторг Казахстана вынес на обсуждение проект о ликвидации торгпредства в России
Министерство торговли и интеграции Казахстана предложило ликвидировать торгпредства республики в России. Соответствующий документ опубликован на портале законопроектов.
"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", — говорится в проекте.
В основаниях для принятия этого документа указано поручение премьер-министра страны Алихана Смаилова от 24 января 2023 года №12-11/Б-70, но содержание не раскрывается. Публичные обсуждения будут проходить в течение двух недель — до 15 февраля.
Ранее Лайф рассказывал, что с сегодняшнего дня, 1 февраля, "Аэрофлот" возобновил рейсы в Казахстан. Продажа билетов была открыта ещё 27 января. При этом Казахстан ужесточил миграционные нормы для россиян. Изменения в законодательстве утвердили 17 января. Так, гражданам РФ можно находиться на территории республики 90 дней без оформления статуса в миграционной службе.
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