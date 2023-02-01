На льду Байкала из-за резкого перепада температур образовалась огромная трещина

После пятидесятиградусных морозов в Иркутской области резко наступила оттепель, из-за чего на льду Байкала образовалась огромная трещина. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, по этой причине открытие переправы на остров Ольхон, увы, пока не представляется возможным.

Многокилометровая трещина, которая образовалась на озере Байкал из-за резкого перепада температур. Видео © Telegram / "Борус. Люди"

"В проливе Малое Море образовалась многокилометровая становая трещина от мыса Улан-Хада в двух направлениях: в сторону Сармы и Ольхонских ворот", — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что выезд на лёд смертельно опасен. При этом несколько автомобилей уже угодили в трещину. Чтобы вызволить их из ловушки, владельцам пришлось вызывать спасателей. К счастью, обошлось без пострадавших.