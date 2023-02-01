В Петербурге ищут девушку, которая сделала бизнес на продаже смертельно больных котят

В Санкт-Петербурге ищут девушку, продававшую местным жителям смертельно больных котят, которые умирали через несколько дней после покупки. Подробности истории рассказывает телеканал "Санкт-Петербург".

"Котята умирали через четыре дня самое раннее, четыре-семь дней после покупки. Кто-то платил и шесть тысяч, и десять, и двадцать. Но проблема в том, что они не успевали вылечить котят, потому что они умирали", — поведала одна из пострадавших Мария Смирнова.

Сама девушка сумела спасти питомца, за жизнь которого билась месяц. По словам Марии, он захворал через неделю после покупки, однако другие пострадавшие жаловались, что их котята заболевали буквально на следующий день после того, как попадали к новым хозяевам. И если за самого котёнка Смирнова заплатила 2,7 тысячи рублей, то вот его лечение стоило почти в 10 раз больше — 22 тысячи рублей.

При этом личность девушки для многих была загадочной, ведь при встречах она здорово конспирировалась и представлялась разными именами, а на сайтах с объявлениями у неё было несколько аккаунтов с разными номерами телефонов. Впрочем, с помощью камер видеонаблюдения некоторые распознали в девушке некую Камиллу Даудову, которая продавала котят ещё 10 лет назад в Уфе. Правда, тогда она выдавала беспородных питомцев за мейн-кунов. Примечательно, что питомцев она приобретает у других граждан, которые не подозревают о её "бизнесе".

"Уже в ночи она мне отзвонилась, очень горела забрать сразу двоих. Причём человек не вызвал никаких подозрений, очень слаженно рассказывал истории из жизни. Выяснилось, что уповать на какую-то совесть у этих людей просто было бесполезно", — отметила пострадавшая Вероника.

Как заметила юрист Александра Гудименко, пострадавшие от действий девушки имеют право на компенсацию, причём не только за лечение животных, но и моральную. Кроме того, она считает необходимым проверить действия девушки на предмет жестокого обращения с животными.