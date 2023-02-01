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1 февраля, 12:52

Единый день голосования в 2023 году пройдёт и в новых регионах, заявили в Совфеде

Матвиенко: Единый день голосования в 2023 году пройдёт в том числе в новых регионах

Единый день голосования в 2023 году должен состояться в том числе и в новых регионах. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Единый день голосования обязательно состоится. Там, где это положено в этом году. Конечно же, состоится и на новых территориях. Это полноценные субъекты РФ, это полноценные граждане России, мы не можем лишать их права выбирать, избираться", — приводит её слова ТАСС.

Матвиенко также подчеркнула, что во время голосования граждане должны быть в безопасности. Работа над этим, по её словам, уже ведётся. Кроме того, глава Совфеда напомнила, что во время предыдущих выборов разного уровня были опробованы новые форматы, которые не снижают легитимности процедуры, а дают избирателям более широкие возможности. По подготовке выборов идёт серьёзная работа, заключила сенатор.

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Напомним, что 20 января Центризбирком начал подготовку к президентской избирательной кампании. Также ЦИК готовится к проведению единого дня голосования в сентябре 2023 года, особенно тщательная подготовка ведётся в четырёх новых регионах.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Никита Осипов

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