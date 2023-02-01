Единый день голосования в 2023 году пройдёт и в новых регионах, заявили в Совфеде
Матвиенко: Единый день голосования в 2023 году пройдёт в том числе в новых регионах
Единый день голосования в 2023 году должен состояться в том числе и в новых регионах. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Единый день голосования обязательно состоится. Там, где это положено в этом году. Конечно же, состоится и на новых территориях. Это полноценные субъекты РФ, это полноценные граждане России, мы не можем лишать их права выбирать, избираться", — приводит её слова ТАСС.
Матвиенко также подчеркнула, что во время голосования граждане должны быть в безопасности. Работа над этим, по её словам, уже ведётся. Кроме того, глава Совфеда напомнила, что во время предыдущих выборов разного уровня были опробованы новые форматы, которые не снижают легитимности процедуры, а дают избирателям более широкие возможности. По подготовке выборов идёт серьёзная работа, заключила сенатор.
Напомним, что 20 января Центризбирком начал подготовку к президентской избирательной кампании. Также ЦИК готовится к проведению единого дня голосования в сентябре 2023 года, особенно тщательная подготовка ведётся в четырёх новых регионах.
ТАСС / Кирилл Кухмарь