Единый день голосования в 2023 году пройдёт и в новых регионах, заявили в Совфеде

Единый день голосования в 2023 году должен состояться в том числе и в новых регионах. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Единый день голосования обязательно состоится. Там, где это положено в этом году. Конечно же, состоится и на новых территориях. Это полноценные субъекты РФ, это полноценные граждане России, мы не можем лишать их права выбирать, избираться", — приводит её слова ТАСС.

Матвиенко также подчеркнула, что во время голосования граждане должны быть в безопасности. Работа над этим, по её словам, уже ведётся. Кроме того, глава Совфеда напомнила, что во время предыдущих выборов разного уровня были опробованы новые форматы, которые не снижают легитимности процедуры, а дают избирателям более широкие возможности. По подготовке выборов идёт серьёзная работа, заключила сенатор.