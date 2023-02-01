На севере Индии сошла лавина, пострадало восемь россиян
Место схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Фото © Twitter / Jammu Kashmir News Network
На горнолыжном курорте Гульмарг на индийской союзной территории Джамму и Кашмир сошла лавина, в результате погибло два человека, предварительно, это граждане Польши. Среди пострадавших есть россияне.
"Пострадало восемь россиян, тяжёлых нет, все в медицинском учреждении на осмотре", — рассказал ТАСС сотрудник полиции Баракуллы.
Помимо восьмерых россиян пострадало ещё 11 человек: два местных гида и граждане Польши.
В Сети появилось видео с моментом схода лавины. На кадрах видно, как снежная масса движется в сторону отдыхающих туристов.
Момент схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Видео © Twitter / zindadilkashmir / The Daily Milap
А ранее, напомним, лавина сошла на японском горнолыжном курорте Цугаике, под снегом оказалось пятеро горнолыжников, трое смогли выбраться сами, а двое погибли. Одной из жертв стал звезда американского фристайла Кайл Смейн.