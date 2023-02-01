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1 февраля, 12:54

На севере Индии сошла лавина, пострадало восемь россиян

<p>Место схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TheYouthPlus/status/1620730779847491584?s=20&t=P_szpgIcOoWvo-nHBwwJnA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jammu Kashmir News Network</a></p>

Место схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Фото © Twitter / Jammu Kashmir News Network

На горнолыжном курорте Гульмарг на индийской союзной территории Джамму и Кашмир сошла лавина, в результате погибло два человека, предварительно, это граждане Польши. Среди пострадавших есть россияне.

"Пострадало восемь россиян, тяжёлых нет, все в медицинском учреждении на осмотре", — рассказал ТАСС сотрудник полиции Баракуллы.

Помимо восьмерых россиян пострадало ещё 11 человек: два местных гида и граждане Польши.

Почти 30 человек погибли под сошедшей на автотоннель лавиной в Тибете

Почти 30 человек погибли под сошедшей на автотоннель лавиной в Тибете

В Сети появилось видео с моментом схода лавины. На кадрах видно, как снежная масса движется в сторону отдыхающих туристов.

Момент схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Видео © Twitter / zindadilkashmir / The Daily Milap

А ранее, напомним, лавина сошла на японском горнолыжном курорте Цугаике, под снегом оказалось пятеро горнолыжников, трое смогли выбраться сами, а двое погибли. Одной из жертв стал звезда американского фристайла Кайл Смейн.

Александра Вишнякова
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