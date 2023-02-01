На севере Индии сошла лавина, пострадало восемь россиян

На горнолыжном курорте Гульмарг на индийской союзной территории Джамму и Кашмир сошла лавина, в результате погибло два человека, предварительно, это граждане Польши. Среди пострадавших есть россияне.

"Пострадало восемь россиян, тяжёлых нет, все в медицинском учреждении на осмотре", — рассказал ТАСС сотрудник полиции Баракуллы.

Помимо восьмерых россиян пострадало ещё 11 человек: два местных гида и граждане Польши.

В Сети появилось видео с моментом схода лавины. На кадрах видно, как снежная масса движется в сторону отдыхающих туристов.