В Совете Федерации поддержали призыв Марии Захаровой провести обыски у всей украинской элиты, которая разворовала и разрушила свою страну. Как заявил в беседе с Лайфом сенатор Владимир Джабаров, Украина давно была в коррупционном смысле "скандальной державой" и разбирательства на этой почве там не утихали никогда. Но сейчас, по мнению собеседника Лайфа, Киев приступил к поиску "внутренних врагов" из-за неудач в борьбе с "внешним врагом", то есть с Россией.

"Обычно такое бывает, когда в целом ситуация в стране нехорошая, а на Украине она не может быть хорошей. Ситуация в зоне проведения специальной военной операции сейчас тоже складывается не в пользу Киева. А когда ситуация ухудшается, там начинают искать внутренних врагов", — пояснил Джабаров.

При этом российский сенатор выразил надежду, что когда нацистский режим на Украине падёт, украинский народ будет иметь возможность узнать своих — в кавычках — "героев".