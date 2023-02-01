10 мнений "мужчина должен...", от которых любой парень взорвётся от ярости

"Отрицаю равенство мужчин и женщин. Считаю, что мужчина должен заботиться о безопасности, зарабатывать на еду, принимать решения, брать ответственность на себя. Женщина же должна обеспечить тыл, создавать уют в доме, кормить, нести заботу и ласку мужчине. Я всегда сам принимаю решения и отвечаю за поступки, моя женщина слушается меня и не спорит. Я просто очень её люблю и делаю всё не для себя, а для нас. А жёны моих друзей пилят своих мужей, а меня называют тираном", — Подслушано.

"Расстался с девушкой, так как устал слушать упрёки, что я не мужик. В её системе мироздания мужчина должен чинить всё в доме самостоятельно. Я же не разбираюсь в сантехнике, проводке и технике, вследствие чего просто вызываю мастера. Работаем оба, я получаю в четыре раза больше (всё в семейный бюджет), готовим по очереди, убираемся совместно, жили в моей квартире. И не нужно слов, что к мужику отнеслись как к женщине и ему это не понравилось, потому как лично я такого отношения к дамам не выказывал", — Подслушано.

"Считаю, что мужчина должен уметь обеспечивать женщину полностью. Если он хочет видеть её стройной и красивой, то и спортзал, и косметологов, и ногти/ресницы он должен оплачивать сам. Если мужчина требует от меня красоты за свой счёт, завтрак/обед/ужин и денег в общий бюджет, то я не понимаю, зачем он мне нужен", — Подслушано.

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"Я действительно считаю, что мужчина должен быть обеспечен. Да, я скорее поеду на свидание с парнем на "мерседесе", чем на "Форде Фокусе". Нет, я не из тех девушек, которые ведутся на бабки и сосут за айфон. Просто я хочу, чтобы мои будущие дети ни в чём не нуждались. Хочу быть здоровой, иметь здоровую семью, а здоровье — это иногда дорого. Я хочу носить качественную обувь, ездить на хорошем авто и не питаться чем попало. Мы живём в XXI веке, где деньги — это практически всегда эквивалент твоего успеха. Разве я не права?" — Подслушано.

"Мне 35 лет, есть свой бизнес довольно успешный, машина и квартира. С детства воспитывали, что мужчина должен содержать семью и вообще приносить деньги домой. Жена свой заработок тратит исключительно на себя, так как зарплата всегда была небольшой. А недавно ей предложили работу с зарплатой в ПЯТЬ раз больше моего месячного дохода. А ещё понимаю, что сам так в ближайшем будущем зарабатывать не буду. И вроде нужно радоваться, а я расстроился и не могу себе места найти", — Подслушано.

"Моя жена уже около года сидит у меня на шее. Якобы в поисках работы, а на деле просто сидит в компе и телефоне, а приготовить мне макароны раз в неделю ей за честь. Я не против того, что мужчина должен обеспечивать женщину. Только будь ею — роди мне ребёнка, готовь мне еду каждый день, убирай (посудомойкой и роботом-пылесосом), скажи хоть одно доброе слово вечером. Чувствую себя её родителем, а не мужем. Вот тебе и повёлся на внешность. Думаю подавать на развод", — Подслушано.

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"Никак не могу понять, почему мужчина должен обеспечивать женщину. Вот встречаюсь я уже год с девушкой и всегда покупаю еду домой, оплачиваю все наши походы куда-то, даже сигареты ей уже покупаю, при этом ещё снимаю квартиру, а она живёт у родителей, покупает себе шмотки. А мне даже на новую обувь не остаётся от зарплаты... И дома я тоже часто готовлю и мою посуду чаще неё. Это правильно? Почему для того, чтобы завести отношения, мужчина должен платить? Покупать отношения — это нормально?" — Подслушано.

"Я антифеминистка. Считаю, что женщина предназначена для домашнего уюта и воспитания детей. Я против гендерного равенства в карьерной сфере! Мужчина должен обеспечивать супругу и детей, а жена — обеспечивать мир и покой домашнего очага. Мужчина — сильный и активный охотник, а женщина — домашняя кошечка, вылизывающая котят. Не понимаю, зачем современные женщины взвалили на свои хрупкие плечи зарабатывание денег, в то время как 90% ответственности за воспитание детей возложено именно на них?!" — Подслушано.

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"Мне 35 лет, и я ни разу не был женат. У меня отличная работа, дом, дорогая машина, часто летаю за границу. От женщин нет отбоя. И каждые отношения пытаются со мной плавно повернуть в сторону свадьбы, а я просто не понимаю, почему мужчина должен жениться и делить своё честно нажитое имущество с кем-то. Так и живу — счастливый, богатый и без кольца", — Подслушано.