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1 февраля, 09:05

8 ошибок молодости, о которые старики вспоминают с содроганием

Порой только с прошествием лет и упущенных возможностей можно осознать, что в той или иной ситуации следовало поступить иначе. Чтобы не жалеть в старости обо всём на свете, учитесь на чужих ошибках.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Ко многим только в зрелом возрасте приходит осознание, насколько пренебрегали собственной молодостью и возможностями, которые были в юности. К сожалению, тем, кто только встаёт на ноги, трудно понять, насколько важен каждый прожитый день и что всегда следует думать о будущем, которое точно наступит. Чтобы потом в старости не жалеть и не мучиться из-за собственных ошибок. Не всегда здесь речь только о неправильном образе жизни, пагубных привычках или отсутствии регулярного спорта. С содроганием пожилые часто вспоминают и о других оплошностях. Так каких же?

Попытки спасти безнадёжные отношения

К сожалению, бывает так, что полная картина сложной ситуации становится понятна только спустя годы. Она же и оказывается той самой ошибкой молодости, за которую стыдно в старости. Все вокруг твердили, что пора разорвать бесперспективные отношения и не мучить себя. Но вы упорно отмахивались от советов, топчась на месте. Но всё равно, потеряв время, пришли к разрыву с человеком. Будьте уверены, как раз в пожилом возрасте вы начнёте жалеть об упущенной возможности найти более достойного партнёра. Ведь вы держались за того, кто причинял так много боли.

Отказ слушать советы родителей

В юности кажется, что мы знаем всё лучше всех. Но пропускать мимо ушей советы родителей — серьёзная ошибка, даже если вам за 30. Фото © Shutterstock

В юности кажется, что мы знаем всё лучше всех. Но пропускать мимо ушей советы родителей — серьёзная ошибка, даже если вам за 30. Фото © Shutterstock

Когда вы юны и полны сил, кажется, что родители безбожно устарели и, как любит говорить молодёжь, отстали от жизни. Потому советы и напутствия мам и пап пропускаются мимо ушей: повзрослевшие дети считают, что никакой пользы от них в современных реалиях нет или что у них точно будет всё по-другому. Да не будет, точнее, не настолько сильно, как может казаться. И это страшная ошибка, о которой многие начинают жалеть даже не в старости, а уже в возрасте чуть за 30. Мудрость тех, кто старше, ещё никому не мешала.

Пренебрежение здоровьем

Конечно же, это одна из самых распространённых ошибок, из-за которой старики жалуются на себя же из прошлого. Это в более юном возрасте кажется, что возможности организма безграничны и никакие болячки не несут настоящей угрозы. Потому можно не ходить к докторам и ждать, пока всё пройдёт само. Но именно столь безответственные действия и становятся причинами множества проблем в старости, доставляющих невероятный дискомфорт пожилым людям.

Работа 24/7

Вне зависимости от того, нравится вам работа или нет, не стоит зацикливаться на ней. В противном случае вспоминая былые деньки, вы не найдёте в них ничего интересного, кроме рутины и беготни по кругу от дома до офиса и обратно. Зато неожиданно обнаружите, что из-за такой гипертрофированной увлечённости делом не заметили, как растеряли весь круг общения, как выросли ваши дети, и что даже уже не знаете, а что ещё нравится, кроме как работать.

Боязнь перемен

Если всегда ждать подходящего момента, можно упустить все возможности для перемен. Действуйте сразу, чтобы не жалеть об упущенном в старости. Фото © Shutterstock

Если всегда ждать подходящего момента, можно упустить все возможности для перемен. Действуйте сразу, чтобы не жалеть об упущенном в старости. Фото © Shutterstock

Оглядываясь назад, на все те прожитые без интереса годы, часто старики жалеют о том, что им не хватило смелости рискнуть и решиться на перемены. Зачастую такая ошибка молодости появляется из-за ожидания "правильного" момента, который, сюрприз, никогда и не наступает. Можно всю жизнь зря прождать излишне благоприятных условий для свершения задуманного или собраться и сделать прямо сейчас, чтобы не корить себя за трусость потом. Шансы на успех не поменяются, потому как изначально многое зависит только от ваших усилий.

Потеря хороших друзей

Юношеский максимализм и нежелание первым пойти на якобы уступку заставляет навсегда расставаться с дорогими сердцу людьми. Будь вы немного более сговорчивыми, и в преклонном возрасте продолжили бы идти рука об руку с близкими друзьями. Но именно мысли о нежелании навязываться или боязнь быть отвергнутым лишают возможности разделить старость с приятелем, по которому до сих пор скучаете. Лучше рискнуть и попытаться поговорить с тем самым одноклассником, коллегой, бывшим другом. Вдруг человек боится того же, что и вы, но тоже жаждет общения?

Зацикленность на чужом мнении

Если можно увидеть ошибку в пренебрежении советами и подсказками родителей и родственников, так же легко пожалеть потом и о чрезмерном внимании к чужому мнению. Некоторые люди, вдоволь наслушавшись о своей якобы неопытности "в силу возраста", покорно внимают всему, что им талдычат. В итоге получается жизнь, совершенно им не подходящая. Зато вот все советчики довольны — у них вышло сделать максимально удобного для себя человека.

Жизнь без смысла и целей

Самая жестокая ошибка молодости, от которой страдают старики, — прожитая бесцельно жизнь. Фото © Shutterstock

Самая жестокая ошибка молодости, от которой страдают старики, — прожитая бесцельно жизнь. Фото © Shutterstock

Пожалуй, самая серьёзная ошибка, от которой старикам хочется плакать, — это бесцельно прожитая жизнь. Плыть по течению, не желая для своего же счастья и комфорта приложить чуть больше усилий, обернётся катастрофой в пожилом возрасте. Грустно будет осознавать, что сейчас нет ни сил, ни возможностей исполнить мечту. А когда были моложе и могли уже сотни раз получить желаемое, всегда откладывали жизнь на потом: ставили на первое место работу, интересы окружающих, ждали подходящего момента, ленились или трусили, но не выбирали быть счастливым.

21 мотивирующая фраза на все случаи жизни, которая действительно работает

21 мотивирующая фраза на все случаи жизни, которая действительно работает

Елизавета Терешкова

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