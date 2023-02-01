8 ошибок молодости, о которые старики вспоминают с содроганием

Ко многим только в зрелом возрасте приходит осознание, насколько пренебрегали собственной молодостью и возможностями, которые были в юности. К сожалению, тем, кто только встаёт на ноги, трудно понять, насколько важен каждый прожитый день и что всегда следует думать о будущем, которое точно наступит. Чтобы потом в старости не жалеть и не мучиться из-за собственных ошибок. Не всегда здесь речь только о неправильном образе жизни, пагубных привычках или отсутствии регулярного спорта. С содроганием пожилые часто вспоминают и о других оплошностях. Так каких же?

Попытки спасти безнадёжные отношения

К сожалению, бывает так, что полная картина сложной ситуации становится понятна только спустя годы. Она же и оказывается той самой ошибкой молодости, за которую стыдно в старости. Все вокруг твердили, что пора разорвать бесперспективные отношения и не мучить себя. Но вы упорно отмахивались от советов, топчась на месте. Но всё равно, потеряв время, пришли к разрыву с человеком. Будьте уверены, как раз в пожилом возрасте вы начнёте жалеть об упущенной возможности найти более достойного партнёра. Ведь вы держались за того, кто причинял так много боли.

Отказ слушать советы родителей

В юности кажется, что мы знаем всё лучше всех. Но пропускать мимо ушей советы родителей — серьёзная ошибка, даже если вам за 30. Фото © Shutterstock

Когда вы юны и полны сил, кажется, что родители безбожно устарели и, как любит говорить молодёжь, отстали от жизни. Потому советы и напутствия мам и пап пропускаются мимо ушей: повзрослевшие дети считают, что никакой пользы от них в современных реалиях нет или что у них точно будет всё по-другому. Да не будет, точнее, не настолько сильно, как может казаться. И это страшная ошибка, о которой многие начинают жалеть даже не в старости, а уже в возрасте чуть за 30. Мудрость тех, кто старше, ещё никому не мешала.

Пренебрежение здоровьем

Конечно же, это одна из самых распространённых ошибок, из-за которой старики жалуются на себя же из прошлого. Это в более юном возрасте кажется, что возможности организма безграничны и никакие болячки не несут настоящей угрозы. Потому можно не ходить к докторам и ждать, пока всё пройдёт само. Но именно столь безответственные действия и становятся причинами множества проблем в старости, доставляющих невероятный дискомфорт пожилым людям.

Работа 24/7

Вне зависимости от того, нравится вам работа или нет, не стоит зацикливаться на ней. В противном случае вспоминая былые деньки, вы не найдёте в них ничего интересного, кроме рутины и беготни по кругу от дома до офиса и обратно. Зато неожиданно обнаружите, что из-за такой гипертрофированной увлечённости делом не заметили, как растеряли весь круг общения, как выросли ваши дети, и что даже уже не знаете, а что ещё нравится, кроме как работать.

Боязнь перемен

Если всегда ждать подходящего момента, можно упустить все возможности для перемен. Действуйте сразу, чтобы не жалеть об упущенном в старости. Фото © Shutterstock

Оглядываясь назад, на все те прожитые без интереса годы, часто старики жалеют о том, что им не хватило смелости рискнуть и решиться на перемены. Зачастую такая ошибка молодости появляется из-за ожидания "правильного" момента, который, сюрприз, никогда и не наступает. Можно всю жизнь зря прождать излишне благоприятных условий для свершения задуманного или собраться и сделать прямо сейчас, чтобы не корить себя за трусость потом. Шансы на успех не поменяются, потому как изначально многое зависит только от ваших усилий.

Потеря хороших друзей

Юношеский максимализм и нежелание первым пойти на якобы уступку заставляет навсегда расставаться с дорогими сердцу людьми. Будь вы немного более сговорчивыми, и в преклонном возрасте продолжили бы идти рука об руку с близкими друзьями. Но именно мысли о нежелании навязываться или боязнь быть отвергнутым лишают возможности разделить старость с приятелем, по которому до сих пор скучаете. Лучше рискнуть и попытаться поговорить с тем самым одноклассником, коллегой, бывшим другом. Вдруг человек боится того же, что и вы, но тоже жаждет общения?

Зацикленность на чужом мнении

Если можно увидеть ошибку в пренебрежении советами и подсказками родителей и родственников, так же легко пожалеть потом и о чрезмерном внимании к чужому мнению. Некоторые люди, вдоволь наслушавшись о своей якобы неопытности "в силу возраста", покорно внимают всему, что им талдычат. В итоге получается жизнь, совершенно им не подходящая. Зато вот все советчики довольны — у них вышло сделать максимально удобного для себя человека.

Жизнь без смысла и целей

Самая жестокая ошибка молодости, от которой страдают старики, — прожитая бесцельно жизнь. Фото © Shutterstock