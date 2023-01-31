Пять секретных продуктов, которые продлят вам жизнь

Все мы знаем про вредную еду, к примеру сладости и снеки. Её употребление не только не приносит пользы, так ещё и способно спровоцировать ожирение и другие нарушения и проблемы со здоровьем. Есть и продукты-помощники — они не просто полезны, а способны продлить жизнь и наделить долголетием.

Грибы

Не все любят грибы, но не есть их — упущение, если планируете прожить как можно дольше. Почему же? В грибах содержится особое вещество, которое помогает повреждённым клеткам быстрее восстанавливаться. То есть, если составить меню и готовить эти дары леса хотя бы раз в неделю, из-за их такого "волшебного" свойства можно будет в итоге продлить себе жизнь. А ещё в этом продукте присутствуют полиамины, защищающие от сердечно-сосудистых заболеваний.

Имбирь

Экзотический имбирь — незаменимый продукт в рационе тех, кто мечтает оказаться среди долгожителей. Фото © Shutterstock

Чтобы оказаться среди долгожителей, нужно следить ещё и за тем, чтобы в рационе было достаточно клетчатки. Она крайне важна для правильной работы пищеварительной системы. Экзотический для многих имбирь незаменим, если хотите долго жить. В нём отмечено высокое содержание не только пищевых волокон, но и вещества, помогающего разгонять метаболизм. Хотите несколько причин, почему вам нужно ввести в рацион имбирь? Запоминайте его полезные свойства: поддержка правильной работы не только иммунной, но и нервной и сердечно-сосудистой систем, положительное воздействие на липидный профиль крови и регуляцию глюкозы, профилактика от простуд и вирусов и помощь суставам.

Листовая зелень

Такая зелень — кладезь полезностей: витамины, минеральные соли, эфирные масла и пигменты, множество других микроэлементов в нужных пропорциях. Всё это уже содержится в листьях. Если регулярно, хотя бы раз в два-три дня, готовить себе блюда с ними, можно прокачать здоровье и омолодиться, даже приструнить процессы старения. Почему же так важно есть листовую зелень? Помимо пищеварения она стимулирует эндокринную систему. В очередной раз готовя себе зелёный салат, поблагодарите себя за то, сколько пользы дадите организму.

Черника

Чудо-ягода черника способна не только помочь восстановить зрение, но и продлить жизнь, если человек ест её на регулярной основе. Фото © Shutterstock

Помимо большого количества витаминов чудо-ягода способна укреплять иммунитет, помогать с профилактикой образования опухолей, поддерживать или даже восстанавливать зрение, снижать уровень сахара в крови и ещё много чего полезного. Если вы решили, что хотите быть долгожителем, приучайтесь есть чернику часто. Кстати, антиоксиданты в ней тоже содержатся, что по праву позволяет назвать эту ягоду пилюлей от старости.

Зелёный чай