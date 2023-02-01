Рабочие и колхозники: 10 реальных фото жизни на заводах и в колхозах Советского Союза

Своя романтика есть во всём, даже в советских колхозах. Люди работали вместе, чтобы построить лучшее будущее для всей страны. Сегодня эта романтика живёт в воспоминаниях и... на фото из подборки ниже.