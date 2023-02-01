Рабочие и колхозники: 10 реальных фото жизни на заводах и в колхозах Советского Союза
Своя романтика есть во всём, даже в советских колхозах. Люди работали вместе, чтобы построить лучшее будущее для всей страны. Сегодня эта романтика живёт в воспоминаниях и... на фото из подборки ниже.
Замира Нуралиева — бригадир хлопкоробов колхоза имени Ахунбабаева Кувинского района Таджикской ССР. 10 октября 1986 года
Фото © ТАСС / Борис Юсупов
Работница Лидия Васильевна Петрашева рассказывает о бедах Ливенского сыродельного завода. Орловская область, Ливны. 8 декабря 1988 года
Фото © ТАСС / Леонид Свердлов
Бригадир хлопкоробов Гулинар Рузыева. Колхоз имени Владимира Ильича Ленина, Таджикская ССР. 21 октября 1986 года
Фото © ТАСС / Н. Мирзоев
Контролёр отдела контроля качества Турсунзадевского фарфорового завода Рухсатой Юлдашева проверяет партию готовой продукции. Таджикская ССР. 9 декабря 1988 года
Фото © ТАСС / Сергей Жуков
Сев хлопчатника на полях колхоза "Коммунизм" Бардинского района Азербайджанской ССР. 1 мая 1987 года
Фото © ТАСС / Олег Литвин, Альберт Тавакалов
Бригадир операторов станков с числовым программным управлением В. Ермолаев (первый справа) решает производственные вопросы с членами бригады. Ивановское станкостроительное производственное объединение, Иваново. 19 декабря 1988 года
Фото © ТАСС / Игорь Зотин, Геннадий Хамельянин
Директор тепличного хозяйства З. Цкитшвили, рабочие В. Шавдатурашвили и Г. Тодуа во время проверки качества помидоров перед отправкой в торговую сеть. Горийский межколхозный овощеводческий тепличный комбинат, 28 апреля 1987 года
Фото © ТАСС / И. Давиташвили
Продавец заводского комбината питания Алла Кузнецова во время продажи машинистам Ларисе Голубаш и Сергею Шилкову кулинарных изделий. Оленегорский горно-обогатительный комбинат, 17 декабря 1988 года.
Фото © ТАСС / Семен Майстерман
Александр Четырин — член рыболовной бригады В.Д. Пирогова колхоза "Ударник" Карагинского района Корякского автономного округа. 1 августа 1987 года
Фото © ТАСС / Игорь Вайнштейн, В. Руденко
Отделение механической очистки фенольных вод от смол, масел, взвешенных частиц установки биохимической очистки сточных вод завода. Днепропетровский коксохимический завод, Днепропетровск. 26 января 1989 года
Фото © ТАСС / Анатолий Красножон
ТАСС / Игорь Вайнштейн, В. Руденко / Борис Юсупов