"Будет всё как ты захочешь": 6 самых распространённых женских манипуляций, которые сразу не раскусишь

Случается, что женщина с помощью уловок подстёгивает мужчину к действиям, благоприятным как для неё, так и для него. Мужская психика устроена так, что не всегда кавалеры могут распознать верный момент для определённых вещей в отношениях. Но есть и барышни, которые манипулируют ради собственной выгоды. Делают это они из-за низкой самооценки или недоверия к партнёру. Если снова и снова мужчина попадается на хитрые психологические трюки, пора бы ему уже задуматься о расставании с такой дамочкой. Какие бывают женские ухищрения, принуждающие парней делать то, чего те не всегда даже хотят?

1. Слёзы

Бывает так, что с детства девочка запоминает простую схему: если вовремя заплакать, в итоге ей не только окажут повышенное внимание, но и даже попытаются угодить действиями, лишь бы перестала грустить. Став взрослыми, многие барышни продолжают с бойфрендами или мужьями применять эту тактику. Эти дамочки плачут не потому, что им грустно или больно, — они давят на жалость и принуждают к определённым действиям. Ведь знают, что мужчины с трудом переносят женские слёзы — тяжело не пожалеть возлюбленную. Нельзя говорить, что все представительницы слабого пола меркантильны. Но если дамы рыдают от проигнорированной просьбы купить новое золотое колечко, это очень похоже на манипуляцию.

2. Показная беспомощность

Одна из самых распространённых женских манипуляций — прикинуться глупой и слабой, чтобы мужчина помог или сделал требуемое от него. Фото © Shutterstock

Прикинуться слабой, чтобы попросить у благоверного что-либо, — тактика для получения желаемого. Так дамы взывают к мужскому началу второй половинки, к её силе и физическому превосходству. Зная, что парни любят чувствовать себя героями, некоторые женщины подстраивают разные ситуации, словно оказались в беде. Кавалеры рады подставить крепкое мужское плечо, чтобы доказать и себе тоже — мол, "настоящий мужик". С одной стороны, это не всегда плохо — есть возможность действительно позаботиться о возлюбленной. С другой — девочки не видят границ и строят из себя беспомощных слишком часто, заставляя партнёров делать за них практически всё подряд.

3. Сравнения и игра на мужском эго

Есть другая манипуляция, нацеленная на мужское эго. И если в прошлом примере партнёр имел возможность почувствовать себя благородным рыцарем, помогая, сравнения его с кем-то другим уже унижают. Намеренное противопоставление кого-то супругу или парню зачастую становится уловкой. Все эти истории "Наташке муж подарил просто так новую шубу, а ты даже гвоздь забить не способен" — банальный тому пример. Опасность подобных психологических махинаций в том, что мужчина может приобрести комплекс неполноценности и перестать вообще что-либо делать. Все же вокруг лучше него, если верить словам барышни.

4. Женская обида

Ещё одним жестоким видом манипуляций становится обида или даже игра в молчанку. Понимая, что благоверный не собирается прогибаться под очередные хотелки — дарить подарки, слушать советы, давать деньги, возлюбленная может намеренно изображать оскорблённую, чтобы сыграть на чувстве вины партнёра. Вызвать обиду может всё что угодно, если дамочка решила получить в руки желаемое: позднее возвращение домой, недостаточная ласка со стороны мужа и ещё миллион примеров. Такая женщина найдёт, к чему придраться, а потом упрекнёт супруга в жестоком обращении с собой. Мол, она-то ради него так старается, а тот не замечает, ещё и намеренно на неё давит. Вот только в этом случае, если мужчина и подыгрывает, то есть ведётся на манипуляции, это ещё не значит, что он их не видит. Возможно, так ему проще сгладить ситуацию или вовсе закрыть глаза на уловку и дать желаемое. Лишь бы от него отстали.

5. "Ты меня не любишь"

Часто в отношениях женщины манипулируют тем, что заставляют доказывать мужчин чувства определёнными поступками. Фото © Shutterstock

Эта фраза, сказанная с явным упрёком, или её зеркальный близнец в виде "Ты же меня так любишь, что не можешь даже…" — манипуляции. Обычно с их помощью женщина пытается добиться не только подтверждения чувств, но ещё и простимулировать мужчину к определённым действиям. То есть барышня подменяет понятия, и отношения начинают работать по схеме "Если любишь, сделай так, как хочу я".

6. Игра в Снежную королеву