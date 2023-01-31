Топ-5 знаков зодиака, которые всегда оказываются лучшими любовниками

В наши дни о совместимости в отношениях многие не думают. Люди нацелены на индивидуальный успех и забывают, что быть рядом с партнёром тоже нужно уметь, причём это стоит определённых усилий. Держаться друг за друга, несмотря на редкие ссоры и разногласия, по силам только самым стойким. Какими качествами обладает человек, который умеет по-настоящему любить и выражать свои чувства? Кого из представителей зодиакального круга можно назвать лучшими любовниками? У астрологов есть ответы на эти вопросы.

5-е место: знак зодиака Рак

Раки чаще всего любовники эмоциональные и заботливые, обожают восхвалять партнёра и стараться для него. Фото © Shutterstock

Носители знака зодиака Рак — любовники эмоциональные. Они одни из самых заботливых и чувствительных персон, способны в отношениях создать невероятную гармонию. И хотя эти представители водной стихии не так хороши в самовыражении, они изо всех сил стараются делать максимум для второй половинки, ставя её в приоритет. Раки очень заботливы, поэтому ухаживать за членами семьи, любимыми для них в радость. Эти личности также амбициозны и активно поддерживают мечты своей половинки, мотивируя её идти к цели.

4-е место: знак зодиака Близнецы

Чтобы человек со знаком зодиака Близнецы раскрылся в отношениях и показал себя с лучшей стороны, нужен партнёр, который поддержит во время эмоционального упадка. Фото © Shutterstock

Представители воздушной стихии отличаются непредсказуемостью. Носителям знака зодиака Близнецы стоит часто напоминать, какой захватывающей и увлекательной может быть жизнь. Они будут более мотивированы вкладываться в отношения, если найдут для себя спутника, который рядом не только в радости, но и в кризисные моменты. В благодарность Близнецы станут романтичными и страстными партнёрами. Ради второй половинки и её счастья они преодолеют любые трудности. Этот знак зодиака будет всячески поддерживать партнёра и бороться за отношения, следить, чтобы не было рутины и каждый наслаждался обществом друг друга.

3-е место: знак зодиака Стрелец

Знак зодиака Стрелец, как и остальные представители огненной стихии, отличается не только страстным темпераментом, но и умением располагать к себе. Фото © Shutterstock

Стрельцов также можно назвать одними из лучших любовников. Их романтичные поступки и сладкие слова способны покорить практически каждого. В чём особенность людей этого знака зодиака, почему с ними так классно состоять в отношениях? Дело в том, что, как только Стрельцы влюбляются, сразу начинают заботиться о партнёре особенным способом. То есть дают всё, что любимый человек, по их мнению, заслуживает. Весь мир и даже больше! Иногда носители знака зодиака Стрелец могут быть грубыми, но это только потому, что по каким-то причинам расстроены: огненная стихия подпитывает яркие эмоции. В спокойные дни эти личности демонстрируют все качества идеального любовника, о котором можно только мечтать.

2-е место: знак зодиака Рыбы

Неприступные для чужаков и такие нежные с любимыми, Рыбы — настоящий счастливый билетик для своих партнёров. Фото © Shutterstock

Обладатели знака зодиака Рыбы похожи на... кокос: эти личности твёрдые снаружи и такие мягкие внутри. В определённых ситуациях кажутся жёсткими и бесчувственными, но на самом деле просто оберегают свою очень нежную и ласковую сторону от тех, кто не достоин её увидеть. Но в отношениях с любимым человеком Рыбы меняются до неузнаваемости. Когда не нужно защищаться, люди этого знака зодиака показывают всю свою романтичную и мечтательную натуру. Боготворят суженого или благоверную, делая каждый день второй половинки особенным. Они глубоко ценят преданность и честность, транслируют эти качества. Поэтому в отношениях с Рыбами можно расслабиться и наслаждаться.

1-е место: знак зодиака Весы

Обладатели знака зодиака Весы считаются самыми романтичными натурами. Такие партнёры в отношениях не заставят скучать и помогут почувствовать себя по-настоящему любимым. Фото © Shutterstock